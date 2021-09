Steigende Corona-Zahlen : Gesundheitsamt im Rhein-Kreis Neuss stockt Personal weiter auf

Neuss Die steigenden Zahlen von Corona-Infizierten sorgen auch beim Gesundheitsamt des Rhein-Kreis Neuss für eine angespanntere Personalsituation.

„Dank des atmenden Systems mit einer Personalreserve konnten wir aber schnell mit Mitarbeitern aus anderen Abteilungen aufstocken“, sagt Kreissprecher Benjamin Josephs auf Nachfrage. So seien beispielsweise Kräfte aus dem Umwelt- nun erneut zeitweise in das Gesundheitsamt gewechselt, um den Kollegen dort unter die Arme zu greifen. Der Vorteil von Mitarbeitern, die bereits Erfahrungen in der Rolle gesammelt haben: „Sie müssen nicht mehr eingearbeitet werden“, so Josephs.