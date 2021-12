Neusser Heimstätten : Stefan Leufen verlässt den Vorstand der Genossenschaft

Neuss Moderne Wohnungen zu einem günstigen Preis: Dafür steht seit mehr als sieben Jahrzehnten die Neusser Heimstätten Baugenossenschaft. Garant für eine stabile Entwicklung war Stefan Leufen. Jetzt wurde seine Nachfolge geregelt.

Die NHB wurde 1948 in der Absicht ins Leben gerufen, durch Eigenleistung zu Eigenheim zu kommen und damit Wohnraum im Nachkriegs-Deutschland zu schaffen. Ausgebombte oder Vertriebene gehörten mit zu ihren Gründern. Seit damals, so bilanzierte zuletzt der Aufsichtsrat, entstanden so 900 Wohnungen und gut 450 Eigenheime. 102 Wohnungen in 13 Mehrfamilienhäusern an sechs Standorten im Stadtgebiet blieben in genossenschaftlichem Besitz und wurden in Leufens Amtszeit weitgehend saniert. Leufen selbst fand ganz klassisch zur NHB: Er wollte 1972 bauen – und setzte seinen Wunsch mit Unterstützung der Genossenschaft um, der er auch nach Fertigstellung treu blieb. 1987 wurde er in den Aufsichtsrat berufen und wechselte 1996 in den Vorstand.