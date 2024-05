Schützenfest in Gnadental Stefan Arcularius sichert sich Königstitel

Stefan Arcularius, Vizepräsident des Bürger- und Heimatvereins Gnadental, wird im kommenden Jahr als Schützenkönig Regiment und Verein repräsentieren. Der 65-jährige Unternehmensberater und CDU-Politiker, an dessen Seite Ehefrau Michaela regieren wird, setzte sich am Samstag beim Vogelschießen gegen Frank Buchholz von der Artillerie mit dem insgesamt 39. Schuss durch. Er wird 3. Juni, dem letzten Tag der Gnadentaler Kostenpflichtiger Inhalt Kirmes, gekrönt werden, denn beim Schützenfest in diesem Jahr dreht sich noch alles um David und Jennifer Zahn, das amtierende Königspaar. Zahn erlebte am Samstag zunächst seinen Königsehrenabend, bei dem sein Vater Jürgen und Christian Alexander in kurzen Reden König und Königin vorstellten. Seit nunmehr drei Jahren wird der Königsehrenabend am gleichen Wochenende wie der Ehrenabend für Oberst Klaus Goder gefeiert und mit einer Generalversammlung verbunden. Bei der stellte Jörg Feldhausen von den Grenadieren die Kardinalfrage – und „Zog, Zog“ war die Antwort der Schützen. Damit steht fest: Die Kirmes beginnt am 31. Mai.