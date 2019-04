„Steeze Park“ in Norf : Die schmutzigste Radstrecke in Neuss

Die schmutzigste Radstrecke in Neuss

„Steeze Park“ in Norf

Neuss Am 27. April wird die sogenannte Dirtbike-Strecke neben dem Von-Waldthausen-Stadion in Norf offiziell eröffnet. Unser Redakteur hat sie getestet. Eine Geschichte von Angst, Körperbeherrschung – und Atemlosigkeit.

Die Frage nach seinen Verletzungen hätte ich besser nicht gestellt. Als Urs von Leberriss, Fußbruch, Prellungen und Co. erzählt, bezweifele ich, dass mein Vorhaben an diesem Nachmittag so eine gute Idee ist. Ob sich die Angst als berechtigt herausstellte?