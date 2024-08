Startercenter NRW Neues Programm für Jung-Unternehmer im Rhein-Kreis

Gründerinnen und Gründer bekommen laut Rhein-Kreis mit dem Angebot des Startercenters einen gut gefüllten Werkzeugkoffer an die Hand, der beim Weg in die Selbstständigkeit weiterhilft. „Die Beratung und Förderung von Gründungsinteressierten und Jung-Unternehmern sowie die Weiterqualifizierung von Start-ups ist eines unserer Kernthemen“, so der Leiter der Kreiswirtschaftsförderung, Robert Abts. Mit dem Gründungsstipendium des Landes NRW hätte das Startercenter etwa ein zielgerichtetes Instrument zur finanziellen Unterstützung von Gründungsideen im Frühstadium.