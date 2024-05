Startchancen-Programm von Bund und Land Was sich Neusser Schulen von der Förderung versprechen

Eine gute Bildung bietet nicht nur bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten in der Gesellschaft. Doch nicht alle Kinder haben die gleichen Chancen auf gute Bildung. Laut einer neuen ifo-Untersuchung liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit einem niedrigeren sozioökonomischen Hintergrund ein Gymnasium besuchen, gerade mal bei rund 26 Prozent – halb so hoch wie bei Kindern aus bessergestellten Familien. Mit dem „Startchancen-Programm“ des Bundes und der Länder soll sich das nun ändern: 400 Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülern wurden nun ausgewählt, die bis 2034 gezielt unterstützt werden sollen – darunter auch vier Schulen in Neuss: Kreuz-, Burgunder- und Münsterschule sowie die Gesamtschule Nordstadt. Doch wie sieht diese Unterstützung in den Schulen aus?