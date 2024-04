Start-up „netsome“ aus Neuss Wie eine App das persönliche Netzwerk pflegen soll

Ein Netzwerk an Kontakten aufzubauen und zu pflegen – auch bekannt als Networking – ist in der Berufswelt das A und O. Egal ob es darum geht, neue Kunden zu gewinnen, Erfahrungen und Informationen auszutauschen oder die eigene Bekanntheit zu stärken. Gerade im Rahmen von Konferenzen und Seminaren, Messen oder anderen Veranstaltungen ist der Austausch an Kontaktdaten groß. Da den Überblick zu behalten, fällt oft schwer. Das wollen die Gründer der Start-ups „netsome“ ändern. Mit einer Web- und dazugehöriger Mobile-App wollen sie das Importieren von Kontakten aus Quellen wie Linked-In, Handydaten, E-Mails und Excel-Tabellen vereinfachen. Doch ihr Produkt soll noch mehr als ein digitales Adressbuch sein.