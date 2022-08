Gründer-Szene in Neuss : Start-ups stellen sich im Zeughaus vor

Neuss Der erste Start-up-Markt zeigte die Bandbreite und Kreativität der Neusser Gründer-Szene. Für Besucher gab es dabei viel zu entdecken. Ein Rundgang.

Die Dienste von Horst Mertins und Dirk Frechen möchte wohl niemand jemals in Anspruch nehmen müssen. Aber für den Fall der Fälle gut zu wissen, dass es sie gibt, die Ärzte vom interdisziplinären Lungenzentrum Rhein-Kreis Neuss am Johanna-Etienne-Krankenhaus. Dieses Projekt war vor drei Jahren initiiert worden.

Nicht nur Zahnschmerzen nerven, auch Alltagsprobleme müssen bewältigt werden. Die Psychologin und Kinderbuchautorin Stefanie Kirschbaum hat einen Ratgeber mit 42 Karten entwickelt. Was aussieht wie ein Spiel, ist ein Ratgeber mit Resilienztechniken. Was hilft, wenn nachts ein Problem das Einschlafen verhindert? „Ich empfehle, alles, was einem durch den Kopf geht, aufzuschreiben, dann ist der Kopf wieder frei“, sagt die Psychologin. Der Künstler Christoph Rehlinghaus hat die Räume der ehemaligen Gaststätte „An den Poz“ gemietet. Dort dreht sich alles um die Alpen – sie sind zum Lieblingsmotiv für ihn geworden, seine Frau Inka hat Zirbenkissen genäht, die im AlpiNEum verkauft werden. Am 13. August wird dort, an der Oberstraße 7, eine Ausstellung von Mitgliedern des „Kunst.Neuss“ eröffnet.