Start-up „BioThrust“ Frank Thelen investiert in Neusser Gründer

Doch nicht nur das: Eine besondere Begasungstechnologie der Bioreaktoren von „BioThrust“ ermöglicht den Entwicklern zufolge erstmals die direkte Übertragung des biologischen Prozesses „aus der Petrischale“ in den industriellen Standard. Dadurch ermöglichen sich ganz neue Anwendungen. So könne der Reaktor künftig nicht nur in der Biomedizin, sondern auch in anderen Bereichen wie der Herstellung von Clean Meat und synthetischen Biologika eine entscheidende Rolle spielen. „Ein System, das von der grundsätzlichen Entwicklung in der Uniklinik bis zum industriellen Produzenten genutzt werden kann“, fasst Bongartz zusammen.