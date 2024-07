Startschuss in Neuss Ein Navi für den Einsatz von KI im Handel

Mehrere Händler nutzten die Gelegenheit und erklärten sich bereit, an dem Projekt mitzuwirken. Im Rhein-Kreis zeigten sich insbesondere Unternehmen aus der Mode-Branche interessiert, doch auch ein Lebensmittelhandel beteiligt sich mittlerweile an der Entwicklung des Projekts. Denn eine wichtige Säule ist der intensive Austausch mit der Händlerschaft in ganz NRW, wie das Konsortium betont. „Wir sind stets auf der Suche nach engagierten Leuten, die ihr Geschäft weiterentwickeln wollen“, so Rehme. Zu diesem Zweck werden hinter den Kulissen momentan Veranstaltungen geplant, bei denen das Team des KI-Navi Handel relevante Themen in Kurzvorträgen präsentiert, aber auch ein offenes Ohr für Fragen und Problemstellungen der Händlerinnen und Händler hat, die vor Ort in persönlicher Runde besprochen werden können. Wer an den Vorträgen oder einer Teilnahme am Projekt interessiert ist, findet weitere Informationen unter www.ki-navi.net. Insgesamt sind für die Umsetzung vier Jahre angesetzt.