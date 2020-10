„Starlabor“ im Martin-Luther-Haus in Neuss : Eintauchen in die Welt der Popstars

Die Jugendlichen können in diesen Tagen entdecken, was die Markenzeichen der Stars ausmacht und wie sie in ihre Rollen schlüpfen. NGZ-Foto: Woi Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Kostümierte Jugendliche im großen Saal des Martin-Luther-Hauses der evangelischen Christuskirchengemeinde: Was anmutete wie eine geheime Karnevalsparty war hingegen das Projekt „Starlabor“, das die Neusser Initiative gemeinsam leben und lernen (igll) für die Herbstferien organisiert hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

Der Verein, der sich für die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung engagiert, wollte mit einem einwöchigen Tanz- und Performance-Camp Jugendlichen mit einer geistigen oder emotionalen Behinderung die Gelegenheit schaffen, für vier bis fünf Stunden am Tag in die Welt der Popstars und Bands einzutauchen. Dabei ist das vom Berliner Bundesverband „Tanz in Bildung und Gesellschaft“ geförderte Starlabor höchst professionell eingerichtet.

Geleitet wird es von der Neusser Tanzvermittlerin und Choreographin Hannah Sampé und Ottoline Callmeijer Meijburg, die an der Folkwang-Universität der Künste in Essen „Physical Theatre“ studiert hat. Nach einer kurzen Begrüßungsrunde dürfen sich die zehn Teilnehmer erst einmal ihre Lieblingskostüme aussuchen. Vier Teilnehmer kommen aus Düsseldorf, darunter Jonas mit seinem Betreuer aus Hubbelrath, sechs aus Neuss, unter ihnen Jugendliche aus einer Wohngruppe der Lebenshilfe in Grimlinghausen. An die Choreografie vom Vortag konnten sich nur wenige erinnern. Dafür tanzte der Jüngste der Gruppe, Matte (9) mit strahlend blonder Perücke, gleich zu „This will be“ von Natalie Cole vital los. Allmählich klappte auch die „Choreografie von gestern“ wieder einwandfrei.