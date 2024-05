Nach Mitgliederversammlung des Städtetags Warum Neuss ein „Hidden Champion“ in NRW ist

„Wir haben den Städtetag NRW sehr gut dazu genutzt, uns bei rund 500 ‚Botschaftern’ der Städte in ganz NRW als attraktive und lebenswerte Stadt zu präsentieren“, resümiert Breuer. Viele Bürgermeister kannten Neuss ihm zufolge noch nicht und waren positiv überrascht nach der zweitägigen Mitgliederversammlung. Die meisten hätten mit Neuss das größte Schützenfest Deutschlands verbunden. „Das ist auch richtig so. Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen aber zeigen können, dass Neuss mehr zu bieten hat“, so Breuer, der von der Stadt als „Hidden Champion“ in NRW spricht – eine europaaktive Kommune, die zu vielen Städten Partnerschaften und Freundschaften pflegt und diese auch tief in der Stadtgesellschaft verwurzelt hat. Darüber hinaus habe Neuss eine starke Wirtschaft mit derzeit mehr als 82.000 Beschäftigungsverhältnissen und mehr als 5000 Unternehmen. „Wir können uns also zwischen den beiden großen Städten, Düsseldorf und Köln, gut sehen lassen“, sagt der Neusser Bürgermeister stolz.