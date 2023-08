Stadtsiegel in Silber verliehen Neuss ehrt Mitbegründer der Partnerschaft mit Rijeka

Wer die kroatische Partnerstadt Rijeka besucht, sollte zwei Zauberworte kennen: Jochen Koenig. Denn dieser Name öffnet in der 130.000-Einwohner-Stadt an der Adria nach wie vor Türen, wie Hakan Temel selbst erlebte, der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. Er gehörte am Dienstagabend zu den ersten Gratulanten, als Pastor Koenig (80) im Ratssaal das Stadtsiegel in Silber verliehen wurde, die zweithöchste Ehrung, die Neuss zu vergeben hat.