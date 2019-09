Städtebauliche Wettbewerbe : Das andauernde Ringen um den Siegerentwurf

Der Siegerentwurf „Pierburg alt“ sah den Erhalt der Sheddach-Hallen vor. Der Investor würde dieses Wettbewerbsergebnis gerne revidieren. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Großen städtebaulichen Vorhaben werden gerne Architektenwettbewerbe vorgeschaltet. Doch bei der Umsetzung hakt es mitunter.

Städtebauliche Wettbewerbe kündigen immer Großes an. Das zeigen Verfahren zum Bau eines neuen Quartiers an der Hülchrather Straße (Vergangenheit), der Umgestaltung des Theodor-Heuss-Platzes am Bahnhof (Zukunft) und – in der Gegenwart – die Bemühungen, den Wendersplatz mit seiner Scharnierfunktion zwischen City, Rennbahn und Rheinkorridor aufzuwerten.

Dieser nun angeschobene Wettbewerb der Architekten und Städteplaner hatte eine andere Vorgeschichte als andere, kleinere Projekte. Und er wird anders ablaufen. Maximale Transparenz ist versprochen, bis hin zu öffentlichen Sitzungen der Jury. „Der Wendersplatz ist ein prominenter Ort, der für viele Neusser Bedeutung hat“, begründet Planungsdezernent Christoph Hölters diese Öffnung und gibt zu: „Das habe ich auch noch nicht gemacht.“

Das Neubauquartier Hülchrather Straße des Neusser Bauvereins basiert auf einem Architektenwettbewerb, der mit den wenigsten Änderungen bisher in die Tat umgesetzt wurde. Foto: Bauverein Neuss/Bauverein Neus

Info Unterschiedliche Formen der Verbindlichkeit Realisierungswettbewerb Wird ein solcher ausgelobt, wissen die teilnehmenden Büros, dass der Siegerentwurf auch umgesetzt wird. Das Votum der Jury entfaltet für Verwaltung und Politik bindende Wirkung. Mit diesem Instrument werden nun Lösungen für den Umbau der Verkehrsflächen am Wendersplatz gesucht. Ideenwettbewerb Mit diesem Instrument werden vor allem Anregungen gesucht. Die Ergebnisse sind nicht verbindlich.

Die Absicht, die Jury-Entscheidung nicht mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu treffen, schließt Probleme bei der Umsetzung des Ergebnisses nicht aus. Das belegen aktuell die Hängepartien bei den Neubauvorhaben auf den Industriebrachen „Pierburg alt“ und Eternit, dem heutigen Etex-Gelände.

Das Wettbewerbsverfahren für Pierburg selbst sei gut gelaufen, sagt Karl Heinz Baum, der Vorsitzende des Planungsausschusses. Doch der Widerstand der IHK gegen Wohnhäuser auf dieser Fläche sowie die Anstrengungen der als Eigentümer und Investor auftretenden Düsseldorfer Bema-Gruppe, die Sheddach-Hallen als letzten Rest der Fabrik abreißen zu wollen, lassen ihn um das Wettbewerbsergebnis fürchten. Dem Abrissantrag statt zu geben, wie Bürgermeister Reiner Breuer angedeutet hat, wäre ein wesentlicher Eingriff, sagt Baum, der auch am Siegerentwurf für das Etex-Gelände festhalten will.

Streitpunkte dort sind der Flächenbedarf für ein Nahversorgungszentrum und das Thema Parken. Der Investor für das Nahversorgungszentrum will (und wird) nicht hinnehmen, dass der Architektenentwurf nur die Hälfte der 15.500 Quadratmeter berücksichtigt, die er für den Handel nötig hält – und schon erworben hat. Baum will nun alle Akteure noch einmal an einem runden Tisch zusammenbringen, um den Siegerentwurf zu retten. Ohne ihn zu modifizieren.

Etex ist eines der kompliziertesten städtebaulichen Verfahren bislang, sagen Insider, doch nicht unbedingt typisch für Wettbewerbsverfahren. „Am bruchlosesten gelaufen ist der Wettbewerb Hülchrather Straße“, sagt der Beigeordnete Hölters. Dieser von Land, Stadt und Bauverein ausgelobte Architektenwettbewerb, an dem sich 30 Büros beteiligt hatten, sei mit dem geringsten Änderungsaufwand umgesetzt worden, fügt er hinzu. Ansonsten sei es Tagesgeschäft, Siegerentwürfe aus städtebaulichen Verfahren im weiteren Prozess zu modifizieren.