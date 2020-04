Neuss sucht Helden des Corona-Alltags : Stadtwerke zeichnen mehr als 100 „Helden“ aus

Neuss Die Stadtwerke sind auf der Suche nach den vielen kleinen Helden des Corona-Alltags. Vor gut einem Monat wurde diese Kampagne gestartet, die eine aus Sicht des Unternehmens unglaubliche Resonanz gefunden hat – und fortgesetzt wird.

Mehr als 100 T-Shirts mit dem Aufdruck „Neusser Held“ beziehungsweise „Neusser Heldin“ konnten schon an Menschen verteilt wurden, die von anderen dafür nominiert worden waren. Zu diesem Kreis der Ausgezeichneten gehört jetzt auch das Team vom „Test-Centrum Corona“ am Nordpark, das seit Mitte März über 3000 Personen auf das Virus getestet hat. Koordiniert wird die Arbeit des medizinischen Fachpersonals, das oft ehrenamtlich Sonderschichten leistet, von Guido Pukies und Daniel Brandt vom Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Die Liste der „Neusser Helden“ ist lang und wird immer länger. Und sie ist bunt. Da ist zum Beispiel Iris Porsche, die ihre Nachbarn regelmäßig mit ihrem Balkongesang erfreut und aufmuntert. Oder Esther Natschak, die eine der allerersten war mit ihrer Coronahilfe GsU Netzwerk Neuss. Diverse Gabenzäune und Gabentische finden sich auf der „Neusser Helden“-Seite der Stadtwerke. Aber auch fleißige Masken-Näh-Aktivitäten werden portraitiert. Etwa die von Beate Stein und von den Eheleuten Göldner. Die EventProfis Marc Pesch und Dustin Thissen haben mangels Events einen kostenlosen Lieferservice für ältere Menschen auf die Beine gestellt. Und DJ und Sänger Markus „Titschy“ Tischnegg hat mit Musikerkollegen ein Konzert vor einem Altenheim gegeben. Tipps und Angebote für die Aktion können weiterhin in Bild und Wort per Mail unter dem Betreff „Neusser Helden“ geschickt werden an: info@stadtwerke-neuss.de .