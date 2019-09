Alumnifeier der FernUni : Stadtwerke zeichnen Abschlussarbeit von FernUni-Absolvent aus

Neuss Der bereits promovierte Jurist Dominik Sauer hat am Freitagabend im Rahmen der Alumnifeier der FernUniversität Hagen den Förderpreis der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH erhalten.

Im Rahmen der Absolventenfeier der Region Neuss, zu der Professor Uwe Elsholz, Prorektor der FernUni, im Romaneum zahlreiche Gäste begrüßen konnte, verliehen die Stadtwerke Neuss bereits zum achten Mal den mit 1500 Euro dotierten Förderpreis für eine hervorragende Abschlussarbeit. Die Master-Arbeit von Dominik Sauer mit dem Titel „Erneuerbare Energien in der Europäischen Union – Die EEG-Novelle 2017 im Lichte einer nachhaltigen Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung von Biomasse“ wurde von Professor Martin Hochhuth vom Lehrstuhl für Verwaltungsrecht mit der Note 1,7 ausgezeichnet. „Das Erneuerbare Energien-Gesetz ist eine Thematik, die wir als Energieversorger und Energiedienstleister nur zu gut kennen und die uns seit Jahren fordert“, begründete Stephan Lommetz, Vorsitzender Geschäftsführung der Stadtwerke, in seiner Laudatio die Entscheidung. Der Förderpreisträger habe sich intensiv mit rechtlichen Aspekten des EEG und den Positionen von Befürworten wie Gegnern auseinandergesetzt. Dominik Sauer hat sich an der FernUniversität Hagen zum „Master of Laws“ graduiert. Zuvor hatte er an der Europauniversität in Frankfurt/Oder erfolgreich promoviert. 2017 wurde er Partner der in der Kanzlei seines Vaters.