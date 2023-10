Hinweise an die Polizei Stadtwerke Neuss warnen vor Telefonbetrügern

„Dem ist nicht so. Ziel ist ganz offensichtlich Daten unserer Kunden zu erschleichen“, so Christiane Koppelmann, Abteilungsleiterin Privat- und Gewerbekunden der Stadtwerke Neuss. „Sollte es weitere Fälle geben, in denen Personen per Telefon fälschlicherweise angegeben haben, Mitarbeiter der Stadtwerke Neuss zu sein oder in deren Auftrag zu handeln, bitten wir unsere Kunden, sich umgehend zu melden“, erklärt Rechtsanwältin Annika Pennekamp-Jost aus der Konzern-Rechtsberatung der Stadtwerke Neuss.