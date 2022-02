Personalentscheidung getroffen : Stadtwerke Neuss verpflichten neuen technischen Geschäftsführer

Neuss Die Stadtwerke Neuss bekommen mit Thomas Walkiewicz einen neuen technischen Geschäftsführer. Der 51-Jährige wurde am Freitag durch die unter dem Vorsitz von Bürgermeister Reiner Breuer tagende Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH zum Nachfolger von Ekkehard Boden berufen.

Als die Stadtwerke im Herbst die Suche nach einem technischen Geschäftsführer einleiteten, war man an der Moselstraße noch von einer Vergrößerung der Geschäftsführung ausgegangen. Der Neue sollte aber nicht nur als Krisenhelfer an Bord kommen, sondern durfte mit einer Jobgarantie rechnen, wie der Aufsichtsratsvorsitzende Marc Vanderfuhr mit Blick auf die gewachsene Aufgabenfülle der Stadtwerke erläuterte, denen nicht zuletzt bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt eine zentrale Rolle zufällt. Mit der Personalentscheidung zeigte sich Vanderfuhr zufrieden: „Wir sind mit unseren Gesellschaftern Westenergie und Thüga mehr als überzeugt, dass wir mit Thomas Walkiewicz einen technischen Geschäftsführer gefunden haben, der sich den Anforderungen in der Energiewelt professionell stellen wird.“