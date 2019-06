Stadtwerke Neuss : Die Modernisierung des Stadtbades startet

Der verstellbare Hubboden im Stadtbad an der Hafenstraße soll in der Sommerpause technisch modernisiert werden. Foto: dpa/Stefanie Paul

Neuss Das Hallenbad an der Hafenstraße schließt ab Samstag. Bis September soll der erste Teil des Sanierungskonzeptes erledigt sein.

Der Probebetrieb im Südbad läuft, und die Temperaturen ziehen die Neusser verstärkt ins Freibad – da kann das Stadtbad schließen. Das geschieht ausnahmsweise schon am Samstag, 29. Juni und damit zwei Wochen vor dem Beginn der Ferien. Wenn das Bad an der Hafenstraße wie geplant Anfang September wieder öffnet, wird es sich in Teilen ganz anders präsentieren. Denn die Zeit bis dahin nutzt die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) nicht nur für die jährliche Grundreinigung und für Wartungsarbeiten, sondern setzt den ersten Teil der Pläne für eine Modernisierung des 38 Jahre alten Hallenbades um. Teil zwei soll in der Ferienzeit 2020 erledigt werden.