Stadtwerke Neuss : In den Bädern wird es kälter

Neuss Die Stadtwerke Neuss haben Energiespar-Maßnahmen an drei Standorten angekündigt. Die Wassertemperatur soll dort um jeweils ein Grad sinken.

(NGZ) Die Bädertochter der Stadtwerke, die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH, wird in ihren drei Neusser Schwimmbädern – Südbad, Stadtbad und Nordbad – bis auf Weiteres und angesichts der drohenden Energiekrise die Wassertemperatur in allen Sport- und Springerbecken um jeweils ein Grad Celsius absenken. Die Stadtwerke, so teilten sie am Montag mit, folgen damit auch einer Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen (DGfdB).

Auch die Hallentemperaturen und die maximalen Duschtemperaturen werden in den Bädern und in der Saunalandschaft Wellneuss um jeweils ein Grad Celsius reduziert. Im Wellneuss werden außerdem die mit Erdgas betriebenen Deko-Kamine außer Betrieb genommen. In Summe werden so über 900.000 Kilowattstunden Erdgas weniger benötigt werden. „Das Einsparpotenzial der jetzt umgesetzten Maßnahmen entspricht hochgerechnet dem Jahres-Erdgasverbrauch von rund 30 Einfamilienhäusern. Energie sparen ist in der gegenwärtigen Lage eine Frage der Solidarität“, erklärt Stephan Lommetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Neuss, zu den jetzt beschlossenen Maßnahmen und wirbt in diesem Zusammenhang bei den Besuchern der jeweiligen Anlagen um Verständnis.