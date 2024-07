Pendelbus und neue Linienführung Stadtwerke Neuss reagieren auf „Baustellenchaos“

Der Sonder-Pendelbus Wochentags ganztägig sowie samstags bis 19.30 Uhr und sonntags bis 20 Uhr wird zwischen den Haltestellen in Erfttal und dem Bahnhof Norf ein Pendelbus eingesetzt. Dieser orientiert sich an den Abfahrts- und Ankunftszeiten der Linie 852 an der S-Bahn-Haltestelle Norf und bedient alle anfahrbaren Erfttaler Haltestellen. Ein genauer Fahrplan des Pendelbusses wird zeitnah online und an den Haltestellen veröffentlicht, kündigt Scheer an.