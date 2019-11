Energiemarkt in Neuss : Stadtwerke sprechen mit Meerbusch und Willich

Die Stadtwerke-Zentrale an der Moselstraße in Neuss wurde 2006 bezogen. Zuvor hatten der Versorger mehr als 50 Jahre lang seinen Sitz an der Hammer Landstraße. Foto: Stadt/Pixabay

Neuss Stadtwerke aus Neuss, Meerbusch und Willich streben Neujustierungen im Energiemarkt an. Der Wechsel der Ökostrom- und Netztochter Innogy von RWE zu Eon macht’s möglich. Über die Idee, wie lokale Akteure Einfluss und Ertrag der Kommunen ausbauen wollen.

Die Stadtwerke Neuss, ein Tochterunternehmen der Stadt Neuss, verfolgen offenbar das strategische Ziel, ihren und damit den kommunalen Einfluss auf Sicht zu festigen, möglichst auszubauen und parallel dazu die Zusammenarbeit mit Versorgern in der nördlichen Nachbarschaft erstmals gesellschaftsrechtlich zu dokumentieren. Im Kern geht es um eine Finanzbeteiligung an einer sogenannten Vorschaltgesellschaft gemeinsam mit den Stadtwerken Meerbusch und Willich, die – so Experten – auch eine gute Rendite erwarten lasse.

Während die Neusser Stadtwerke-Geschäftsführung sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu den Gesprächen äußern will, spricht Jörg Geerlings MdL, Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Neuss Energie und Wasser, von einem wichtigen Zukunftsthema, das die kommunale Daseinsvorsorge für die Bevölkerung unter starker Einbeziehung Erneuerbarer Energien stärke. Auch Bürgermeister Reiner Breuer, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, sieht viele positive Aspekte, die letztlich den kommunalen Einfluss auf dem Energiemarkt sichere. Am Montag wird der Stadtwerke-Aufsichtsrat über den Stand der Verhandlungen informiert.

Info Daten und Fakten zu den Stadtwerken Neuss Geschäftsjahr 2018 Umsatz 195 Millionen, Konzerngewinn 9,3 Millionen, rund 500 Mitarbeiter. Tätigkeitsbereiche Strom, Erdgas, Trinkwasser, Fernwärme und Contracting, Nahverkehr, Bäder, Eissporthalle und WellNeuss. Geschäftsführung Stephan Lommetz, seit 2016 Vorsitzender.

Möglich wird die neue strategischen Justierung durch gravierende Umwälzungen denen die großen Energiekonzerne unterliegen. Innogy, einst von RWE als Ökostrom- und Netztochter gegründet, wechselt zum Eon-Konzern. Dieser Wechsel in der Eigentümerschaft setzt die „Change of Control“-Regel in Kraft. Die besagt, dass bei einem Verkauf der Geschäftsanteile, der Beteiligungsgeber – in diesem Fall die Stadtwerke Neuss – entscheiden kann, ob er den Eigentümerwechsel akzeptiert. Akzeptiert er nicht, besitzt er ein Rückkaufsrecht. „Wir Neusser waren damals klug genug, so einen Change of Control-Passus ins Vertragswerk mit RWE eintragen zu lassen“, sagt Geerlings, „der bringt uns heute in eine gute Verhandlungsposition.“

Unter den Neusser Verhandlungsführern herrscht offenbar Einigkeit, Change of Control in einer „Mischform“ zu nutzen: Innogy bleibt drin, aber in einer reduzierten Beteiligung. Im Klartext: die Stadtwerke Neuss wollen sich Kompetenz und Marktmacht eines strategischen Partners über Innogy für die Zukunft erhalten, aber zu einem geringeren Prozentsatz als bisher, um den kommunalen Einfluss und Ertrag zu erhöhen. Dritter Aspekt: Einstieg in einen interkommunalen Verbund durch Kooperation mit den Stadtwerken Meerbusch und Willich. Das ist möglich, da Innogy sowohl in Meerbusch (40 Prozent) als auch in Willich (25,1 Prozent) im Boot ist.

In so einem komplexen Szenario besteht Gesprächsbedarf. Innogy spricht mit den Stadtwerken Willich und Meerbusch, die Stadtwerke Neuss sprechen mit Innogy, und alle vier Akteure sprechen gemeinsam, in welcher Konstellation künftig Daseinsvorsorge gemeinsam effektiv und ertragreich gestaltet werden kann. Das Ergebnis ist (noch) offen, Einigkeit herrscht offenbar im Ziel. Die Thüga, die heute einem Dutzend Stadtwerken gehört, soll ebenfalls strategischer Partner der Stadtwerke Neuss bleiben.