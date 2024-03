Energiegemeinschaft Neuss gegründet Profinetzwerk als Partner der Energiewende

Neuss · Das Netzwerk Energiegemeinschaft Neuss will private Auftraggeber, die in umweltfreundliche Energie- oder Mobilitätslösungen investieren wollen, mit regionalen Unternehmen zusammenbringen. Der Gründungsimpuls gong von den Stadtwerken aus, die mit dieser Plattform Rhein-Kreis und Stadt Neuss in einer Vorreiterrolle sehen.

In der Zentrale der Stadtwerke hoben jetzt Vertreter unterschiedlicher Branchen das Netzwerk Energiegemeinschaft Neuss aus der Taufe. Foto: Stadtwerke Neuss

Die ambitionierten Klimaziele stellen Unternehmen und Immobilienbesitzer in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor große Herausforderungen. Denn fossile Energieträger müssen künftig sukzessive durch regenerative Energiequellen ersetzt werden. Um diese Transformation zu meistern, bedarf es innovativer Lösungen und der intensiven Zusammenarbeit aller am Prozess beteiligten Akteure. Mit der Gründung der Energiegemeinschaft Neuss haben die Stadtwerke Neuss dafür eine Plattform geschaffen und ein weiteres Zeichen für die Energiewende gesetzt. Gemeinsam mit den Innungen der Region sollen in der Energiegemeinschaft branchenübergreifend die lokale Fachunternehmen miteinander vernetzt werden, die im weitesten Sinne mit dem Thema Energie zu tun haben. Mit geballter Expertise sollen komfortable Lösungen entwickelt werden, die die Stadt Neuss und den Rhein-Kreis zu einer Vorreiterregion der Energiewende machen sollen. Fachhandwerksbetriebe, Hersteller von Energieeffizienztechnik, Planungsingenieure, Schornsteinfeger und Energieversorger sind nach Angaben der Stadtwerke eingeladen, Mitglied zu werden und von den Vorteilen der Energiegemeinschaft zu profitieren. Info Netzwerk an der Moselstraße erreichbar Das Netzwerk Die Energiegemeinschaft Neuss wird von den Stadtwerken koordiniert und hat ihren Sitz an der Moselstraße. Die Mitgliedschaft Interessierte Unternehmen können die kostenlose Mitgliedschaft über die Internetseite https://energiegemeinschaft-neuss.de/mitglied-werden/ beantragen. Der Kontakt Erreichbar ist das Netzwerk telefonisch unter 02131 5310-447 oder per Mail an info@energiegemeinschaft-neuss.de erreichbar. „Von der Energiewende hängt der zukünftige Wohlstand unserer Gesellschaft ab“, betont Roland Gilges, Bereichsleiter Energiedienstleistungen der Stadtwerke Neuss. Er ist überzeugt davon, dass die Energiegemeinschaft Neuss dabei eine elementare Rolle einnehmen wird: „Die Energiegemeinschaft ist ein Expertennetzwerk, das alle Neusser zu Gewinnern der Energiewende machen soll, indem es auf kurzen Wegen intelligente und zukunftsfähige Alternativen für die Energieversorgung und die Mobilität schafft.“ Je mehr unterschiedliche Disziplinen der Energiebranche zusammenarbeiten würden, desto bessere Lösungen können in kürzerer Zeit entstehen – und desto schneller wird die Region fit für eine nachhaltige und wirtschaftlich starke Zukunft, so Gilges weiter. „Neuss soll ein Ort werden, der noch mehr Nachhaltigkeit mit hohem Lebensstandard verbindet.“, erklärt der Gas- und Wasserinstallateur- sowie Kostenpflichtiger Inhalt Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister Christoph Linden, der Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik im Rhein-Kreis ist. Mit seinem Betrieb gehört er zu den ersten Mitgliedern der Energiegemeinschaft Neuss. „Wir als Fachhandwerker sind die Umsetzungsspezialisten für energieeffiziente und klimafreundliche Lösungen vor Ort – quasi die Wegbereiter der Energiewende. Die enge Vernetzung unterschiedlicher Fachbetriebe schafft die besten Voraussetzungen für erfolgreiche Projekte und wirtschaftliches Wachstum.“ Ob Heizungsbauer, Elektriker, Schornsteinfeger, Solarteure, Dachdecker oder Planungsbüros – die Energiegemeinschaft Neuss bietet Mitgliedern aus sämtlichen relevanten Branchen nicht nur die Möglichkeit, interessante Aufträge in attraktiven Zielgruppen zu ergattern und Projektpartner zu finden, sondern will mit Fachveranstaltungen auch die ideale Plattform für einen regelmäßigen Austausch auf Augenhöhe schaffen. Dreh- und Angelpunkt der Energiegemeinschaft Neuss ist das Online Portal www.energiegemeinschaft-neuss.de. Auf ihm finden sich die Unternehmensprofile aller Mitgliedsbetriebe, neueste Fachinformationen sowie Neuigkeiten zu Projekten, Veranstaltungen und Kooperationen. Von der gebündelten regionalen Expertise sollen neben den Mitgliedern vor allem auch private Auftraggeber sowie Unternehmen aus dem Umkreis Neuss profitieren. Über eine einfache Suchfunktion können die passenden Energie-Profis nach Postleitzahl, Umkreis und Branche gefiltert werden. Ob Installation von Fotovoltaikanlagen, klimafreundlicher Heiztechnik oder Ladesäulen für E-Autos – im umfangreichen Register finden Nutzer Fachbetriebe in der Nähe, die sie bei der Umsetzung umweltfreundlicher Energielösungen unterstützen.

(-nau)