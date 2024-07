Schützenfest 2024 in Neuss Stadtwerke erhalten Namensrecht für Schützenfest-Tribüne

Zwei Wochen vor der Bürgerversammlung „Zog-Zog“ meldet das Komitee: Der Etat für das Schützenfest mit einem Volumen von 1,2 Millionen Euro ist ausgeglichen. Fix gemacht wurde das Paket am Donnerstag, als Stadtwerkegeschäftsführer Stephan Lommetz – gerade zum Zugkönig im Schützenlustzug „Nachtschwärmer“ avanciert – die Unterschrift unter einen Sponsoringvertrag mit Verlängerungsoption setzte. Im Gegenzug für eine Finanzspritze in Höhe von 125.000 Euro erhält das Versorgungsunternehmen unter anderem das Namensrecht für die Zuschauerränge am Freithof. Mag Köln seine Lanxess- und Düsseldorf die „Merkur Spiel-Arena“ haben – Neuss hat nun die Stadtwerke-Tribüne.