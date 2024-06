Energieunterricht der Stadtwerke Neuss Wie der Strom in die Steckdose kommt

Gestartet hat die freie Referentin Sabine Köster die Schulstunden am Freitag spielerisch: In einigen Runden Pantomime haben die Kinder verschiedene elektrische Geräte erraten – während die Begriffe „Laptop“ und „Smartphone“ noch gut geklappt haben, war der Gesichtsausdruck des Viertklässlers Christos bei dem Begriff „Bügeleisen“ nur noch ein fragender. Im Anschluss ging die Klasse gemeinsam mit der Referentin auf Spurensuche, wie der Strom denn nun in die Steckdose käme. Zum Einsatz kamen am Freitag bei diesen umfangreichen Erklärungen neben der beliebten Dampfmaschine auch das Mini-Windkraftwerk und die solarbetriebenen Autos. Die Neugier der Kleinsten konnte so genutzt werden, um sie altersgerecht an die großen Themen zu führen. Köster erklärte den Kindern so den Weg von den Kraftwerken, über Strommasten und unterirdisch verlaufende Kabel bis in die heimische Steckdose. Schnell kam die Frage auf, wieso das gezeichnete Haus an der Tafel im Verhältnis zum Kraftwerk so klein sei. Viertklässler Tom ist sicher: „Weil wir alle so viel Strom brauchen!“ Auch die Folgen vom hohen Energieverbrauch der Menschen waren dem Jungen bewusst: Dass die Tiere an den Nord- und Südpolen bedroht seien – „und wenn das Eis abbricht und schmilzt, werden Inseln überschwemmt.“