Vier Ortsteile im Neusser Süden : Stadtwerke stellen Gasgeräte auf Nutzung von H-Gas um

Hoisten 3400 Haushalte in vier Ortsteilen im Neusser Süden werden auf die Nutzung von „H-Gas“ vorbereitet. Die Umstellung erfolgt am 6. Juli. Die übrigen Ortsteile können erst im Jahr 2025 folgen.

(-nau) Bei rund 3400 Haushalten im Neusser Süden stehen ab Dienstag, 20. April, Hausbesuche an. Im Auftrag der Stadtwerke werden Fachfirmen alle schon im Vorjahr erfassten Erdgasgeräte in Hoisten, Weckhoven, Speck und Wehl umstellen, damit diese ab dem 6. Juli sogenanntes H-Gas (Hochkalorisches Gas) verbrennen können Nach diesem Tag kann es nach Darstellung von Stadtwerke-Mitarbeiter Florian Krah, einem der Projektverantwortlichen für die Umstellung, in diesen Orten nur noch zwei Zustände geben: Umgestellt oder abgesperrt.

Etliche der betroffenen Haushalte werden über die Gasübernahmestation Weckhoven versorgt. Sie ist eine der ersten Stationen, über die vom 6. Juli an H-Gas in das Neusser Netz eingespeist wird. Der Großteil der gut 35.000 Erdgaskunden der Stadtwerke wird vorerst weiter mit dem niedrigkalorischen L-Gas versorgt, das vor allem in den Niederlanden aber auch in Deutschland gefördert wird. Sie wurden schon darauf hingewiesen, dass die Umstellung ihrer Brenner auf das H-Gas, dessen Brennwert dank des höheren Methangehaltes zehn Prozent über dem von L-Gas liegt, erst im Jahr 2025 erfolgen kann.