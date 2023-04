Zwischenbilanz in Neuss 49-Euro-Ticket sorgt für erhöhte Kundenströme

Genaue Verkaufszahlen vermelden die Stadtwerke Neuss „aus wettbewerblichen Gründen“ zwar nicht, wie es heißt. Doch für Unzufriedenheit sorgt der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets bei den Verkehrsbetrieben keineswegs. „Die Nachfrage ist groß, im Kunden-Center gibt es viel zu tun“, zwischenbilanziert Sprecher Jürgen Scheer. Bundesweiter Starttermin für das Deutschland-Ticket-Abo, kurz D-Ticket, ist der 1. Mai. Der Vorverkauf startete jedoch bereits am 3. April – entweder digital über die „neuss mobil“-App oder im Kundencenter an der Krefelder Straße. Mit ihrem erhöhten Kundenandrang stehen die Stadtwerke in Neuss nicht alleine: Gut zwei Wochen nach offiziellem Verkaufsstart melden einige Verkehrsunternehmen in NRW mehrere Tausend Neu-Abokunden: Das Deutschlandticket weckt Interesse.