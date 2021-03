Stadtwerke Neuss : ÖPNV-Informationen in Echtzeit

ÖPNV-Informationen in Echtzeit

Markus Strehl, Uwe Koppelmann und Frank Börger (v.l.) sind derzeit dabei, an 38 Haltestellen Systeme zur dynamischen Fahrgastinformation in Betrieb zu nehmen. Foto: Stadtwerke Neuss

Neuss Mehr Service für Buskunden: Das verspricht ein Fahrgastinformationssystem, das sich die Stadtwerke einiges kosten lassen. Bis Ostern sind 38 weitere Haltestellen damit ausgestattet.

Die Stadtwerke Neuss bauen den Service für ihre Fahrgäste weiter aus. An insgesamt 38 Haltestellen im Stadtgebiet werden derzeit so genannte dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI) installiert und spätestens bis Ostern überall in Betrieb genommen.