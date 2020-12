Stadtwald an der Morgensternsheide : Das Neusser Läufer-Paradies

Serie Morgensternsheide Neuss war in den 70er und 80er Jahren eine Hochburg des Langstreckenlaufs – und der Stadtwald war ihr Herzstück. Auch wegen eines besonderen Alleinstellungsmerkmals.

Am 25. März 1984 wurden auf dem Meadowlands Racetrack in East Rutherford, einem Vorort von New York, die Weltmeisterschaften im Crosslauf ausgetragen. Was das mit dem Neusser Stadtwald zu tun hat? Nun, eine ganze Menge. Denn zum Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, das in der Nationenwertung am Ende Platz elf belegte, gehörten in Bernd Rangen und Martin Grüning zwei waschechte „Nüsser Jungs“. Und deren bevorzugtes Trainingsgebiet war das 23,6 Hektar große, seit 1971 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Waldstück, das im Osten vom Nordkanal, im Westen von der A57 und im Norden von jenem Stadtteil begrenzt wird, zu dessen Gebiet der Stadtwald offiziell gehört: der Morgensternsheide.

Neuss war in den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Hochburg des Langstreckenlaufs. Und der Stadtwald war ihr Herzstück. An beinahe jedem Abend waren dort Dutzende von mehr oder weniger ambitionierten Läufern – Läuferinnen gab es damals nur wenige – unterwegs, oft in Gruppen unterschiedlicher Leistungsstärke und aus unterschiedlichen Vereinen. Legendär war der Sonntags-Treff ab 10 Uhr, besonders stimmungsvoll am Morgen des ersten Weihnachtstages, wenn sich auch die auf Familienbesuch weilenden, außerhalb von Neuss lebenden Läufer einfanden. Für viele von ihnen – mitunter umfasste die Gruppe bis zu 20 Läufer – gehörte das gemeinsame Weihnachtstraining genauso zum Festtagsritual wie Christmette und Bescherung.

Info Einer der am dünnsten besiedelten Stadtteile Daten In dem 2,54 Quadratkilometer großen Stadtteil Morgensternsheide leben 543 Menschen (Stand 2018), was ihn zu einem der am dünnsten besiedelten Neusser Stadtteile macht. Zum Vergleich: Im etwa gleich großen Barbaraviertel leben 2989, im kleineren Gnadental (2,2 Quadratkilometer) sogar 5346 Einwohner. Event Bekannt ist der Stadtteil auch für die jährliche große Adventsausstellung der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN), die jährlich „Am Leuchtenhof“ stattfindet. Dieses Jahr fällt sie allerdings wegen der Corona-Pandemie aus.

Was den Stadtwald so beliebt machte (und durchaus bis heute macht), war sein Alleinstellungsmerkmal: Es gab eine vermessene Laufstrecke, damals die einzige im Stadtgebiet (und darüber hinaus). Dafür hatte Hans-Peter Heinen gesorgt, auch heute im Alter jenseits der 80 immer noch der Motor der Läufer- und Triathlongruppe innerhalb der Turngemeinde. Insgesamt 1845 Meter war sie lang, mit an den Bäumen angebrachten Markierungen, anhand derer man seine Laufgeschwindigkeit ermitteln konnte – eminent wichtig zu einer Zeit, als es noch keine Schrittzähler und Tracking-Apps gab.

Mit einer Schleife rund ums Naherholungsgebiet Jröne Meerke ergab das eine vier Kilometer lange Runde – und wer die im Training in 16 Minuten schaffte (ein so genannter Vier-Minuten-Schnitt) durfte sich zum Kreis der ambitionierten Langstreckler zählen.

Der erste Spazierweg entlang des Nordkanals wurde im Jahr 1908 angelegt, drei Jahre später wurde der Stadtwald, der zum größten Teil auf den ehemaligen Feldfluren des seit dem 14. Jahrhundert im Besitz des Neusser Quirinusstifts befindlichen Blankertz- oder Broichhofs liegt, ein öffentlicher Park. Seither dient er nicht nur als wichtiges und beliebtes Naherholungsgebiet, sondern auch als Einzugsgebiet des zweitältesten Neusser Wasserwerks.

Das 1912 nach Plänen des Architekten Carl Sittel erbaute, am 22. August 1914 eröffnete Wasserwerk Broichhof versorgt fast den gesamten Neusser Norden bis zur Innenstadt mit Trinkwasser, seine insgesamt sechs Vertikalbrunnen liefern laut Angaben der Stadtwerke Neuss 3,3 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr, was einer täglichen Fördermenge von rund 20.000 Kubikmetern am Tag entspricht, die über ein rund 400 Kilometer langes Leitungsnetz im Stadtgebiet verteilt werden. In den historischen Gemäuern, in dessen inzwischen abgerissenem Nebengebäude der damalige Pächter bis 1961 das überaus beliebte Ausflugslokal „Cafe Waldesruh“ betrieb, wird das Wasser mit modernster Technik aufbereitet, die Brunnen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg und noch einmal im Jahr 1971 erneuert.