Telekommunikations-Infrastruktur Hacker greifen Stadtverwaltung in Neuss an

In der vergangenen Woche gab es einen Hackerangriff auf die Stadtverwaltung. Ein Mitarbeiter entdeckte am vergangenen Freitag einen Angriff auf Teile der städtischen Telekommunikations-Infrastruktur. Auf die Bürger habe der Angriff aber keine Auswirkungen, wie Stadt mitteilt. Daten seien nicht abgeflossen. In einer unmittelbar eingeleiteten Notfallkette wurden die betroffenen Geräte isoliert und die Kompromittierung unter Einbeziehung auch externer Spezialisten festgestellt, eingegrenzt und genauer analysiert, wie es in einer Mitteilung heißt. Eine Ausbreitung über diese Systeme hinaus konnte laut Stadt somit erfolgreich verhindert werden.