Interview mit Finanzexpertin der Neusser CDU : „CDU muss Frauen für die Politik begeistern“

Die Stadtverordnete Elisabeth Heyers ist die Beteiligungs- und Finanzexpertin ihrer CDU-Ratsfraktion. Sie zog jetzt zum dritten Mal in den Rat der Stadt Neuss ein. Foto: CDU Neuss

Neuss Die CDU-Stadtverordnete Elisabeth Heyers über Frauen, Finanzen, Forderungen und freiwillige Leistungen.

Sie war in der vergangenen Wahlperiode die Vorsitzende des Beteiligungsausschusses und würde es in der neuen auch gern bleiben. Elisabeth Heyers (60), die als Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin in Düsseldorf arbeitet, ist die Finanzexpertin ihrer CDU-Ratsfraktion. Im NGZ-Interview spricht Sie darüber, wie sich die CDU in der Opposition aufstellen muss.

Frau Heyers, Ihre CDU hat drei Prozentpunkte verloren, ist aber stärkste Fraktion geblieben. Gleichwohl wird sie jetzt von Rot-Grün plus in die Opposition geschickt. Hat die CDU aus Ihrer Sicht nun die Rathauswahl am 13. September gewonnen oder verloren?

Info Elisabeth Heyers (60) – Privates und Berufliches Privat Elisabeth Heyers, Jahrgang 1960, lebt im Herzen der Stadt mit Blick auf den Rosengarten. Sie hat eine Tochter, die in Bielefeld Jura studiert. Beruf Seit 1991 arbeitet sie als Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin in Düsseldorf. Sie gehört als persönlich haftende Gesellschafterin der Geschäftsführung an: Dr. Kleinertz Heyers & Partner Treuhand KG

Elisabeth Heyers Wir haben die politische Gestaltungsmöglichkeit verloren. Das bedauere ich!

Die CDU hat nur in fünf der stadtweit 29 Wahlkreise eine Frau als Kandidatin aufgestellt. Kann sich eine Volkspartei so ein unausgewogenes Personalangebot erlauben?

Heyers Leider ist es der CDU nicht gelungen, mehr Frauen für eine Kandidatur zu begeistern. Frauen müssen für die Politik motiviert werden. Es wird sicher erforderlich sein, in den nächsten Jahren Frauen auch stärker in die politische Arbeit einzubinden und ihnen eine Chance zu geben. Ich bin eigentlich gegen eine Quote, aber vielleicht ist sie in dieser Situation hilfreich.

Mehr als 50 Frauen kamen, als 2016 Jutta Stüsgen, die damalige Vorsitzende der Frauen Union, gestürzt werden sollte. Wo sind diese streitbaren Damen geblieben?

Heyers Ich weiß nicht mehr wer damals dabei war. Wo die Damen geblieben sind kann ich nicht sagen.

Was empfehlen Sie Ihrer Partei und Ihrer Fraktion?

Heyers In einer Niederlage liegt auch immer eine Chance der Erneuerung. Ich habe die Hoffnung, dass wir uns als CDU in der Opposition neu aufstellen und unser Profil schärfen, um mit neuen Gesichtern eine starke Politik zu machen. Die Themen sind z.B.: Klimaschutz und Wirtschaft sinnvoll verknüpfen. Den Spannungsbogen sollten wir im Dialog mit den Unternehmen in Energie umwandeln. Die CDU muss eigene Ideen entwickeln und das ist harte Arbeit. Und anschließend müssen wir unsere Ideen und Vorstellungen den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen und mit ihnen diskutieren.

Welchen Beitrag wollen Sie persönlich leisten? Haben Sie Interesse angemeldet? Zum Beispiel für den Vorsitz im Beteiligungsausschuss, den Sie bislang geräuschlos und – wie vielfach bestätigt wird – effektiv geleitet haben?

Heyers Ich halte es für wichtig, dass der Vorsitz für den Beteiligungsausschuss bei der CDU bleibt. Für den Fall, dass das so eintritt, habe ich meine Bereitschaft angemeldet, erneut für den Vorsitz zu kandidieren. Es geht um das Vermögen der Stadt. Da würde ich gern an einer Weichenstellung mitwirken, dass das auf Dauer zum Wohl von Neuss und den Neussern erhalten bleibt.

Können und wollen Sie Aufsichtsratsvorsitzende des Stadtwerke-Konzerns bleiben?

Heyers Ich würde gerne für meine Fraktion in den Stadtwerke-Aufsichtsräten Konzern sowie Energie und Wasser bleiben. Auch könnte ich mir gut vorstellen, hier wieder den Vorsitz im Konzern zu übernehmen. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Mitarbeitern/innen der Stadtwerke hat mir gezeigt, mit welchem großen Engagement dort die Arbeit geleistet wird.

Sie prognostizieren für die nahe Zukunft einen strukturell defizitären städtischen Haushalt, der in die Haushaltssicherung gerät. Im Klartext: Landrat Petrauschke, ein Parteifreund von Ihnen, muss alle Ausgaben genehmigen. Was würde Haushaltssicherung für die Neusser Bürger bedeuten?

Heyers Überall dort, wo wir freiwillige Leistungen finanzieren, müsste gespart werden. Das sind nur rund zehn Prozent des Haushaltes. Das wäre schade!

Die klamme Kasse können Sie nur bedingt dem Bürgermeister und der SPD-Opposition anhängen. Sie und Ihre CDU-geführte Ratsmehrheit hatten bisher die Haushaltsmehrheit. Die CDU stellt außerdem mit Jörg Geerlings bislang den Vorsitzenden des Finanzausschusses. Was ist schiefgelaufen?

Heyers Das sehe ich aber völlig anders. Der Bürgermeister hat – und hier erinnere ich an die warnenden Worte des Stadtkämmerer Gensler – den Personalhaushalt derart aufgestockt, dass es für andere Bereiche schwer wurde, deren wichtige und berechtigten Forderungen z. B im Sport, Kultur und im Sozialbereich noch zu finanzieren.

Warum ist die CDU beim Thema Personal nicht reingegräscht?

Heyers Beim letzten Haushalt haben wir den Personalbestand festgeschrieben, d.h. es soll kein zusätzliches Personal mehr eingestellt werde. Hierbei wurden wir aber vom Bürgermeister Breuer abgeblockt. Die Transparenz, um die enorm hohen Personalkosten überhaupt nachvollziehen zu können, fehlte völlig. Mir ist wichtig, dass wir eine sinnvolle Aufgabenkritik vornehmen und Strukturen effektiver und digitaler gestalten.

Was würden Sie noch ändern?

Heyers Herbert Napp hat mit seinen Ausgliederungen den Konzern Stadt geformt. Das war richtig. Das Tiefbaumanagement, als InfraStruktur heute bei den Stadtwerken angebunden, ist eine Erfolgsgeschichte. Ich kann mir da durchaus auch noch andere Bereiche vorstellten, die sinnvoll an eine unserer Tochtergesellschaften angegliedert werden können, zum Beispiel mit der Reinigung der Grünfläche kann man die Abfall- und Wertstofflogistk (AWL) GmbH Neuss beauftragen. Dann läuft das professionell.

Ist Neuss eine reiche Stadt?

Heyers Ja! Wir haben Vermögen aber im Moment keine Einnahmen.

Warum muss die Entwicklung dann in eine Haushaltssicherung führen? Es sind Rücklagen da und auch die städtischen Töchter wie die Stadtwerke könnten öfter und mehr von ihren Gewinnen an den Kämmerer abführen.

Heyers Der Griff in die Ausgleichsrücklage wird sich nicht verhindern lassen. Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Ich warne dennoch davor, Stadtwerke, Sparkasse oder Bauverein stärker zur Kasse zu bitten. Ich lehne diese Ausschüttungspolitik ab. Die Unternehmen benötigen das Geld, um zum Beispiel mit intelligenten Lösungen den Klimaschutz oder den ÖPNV voranzubringen.

Sie gelten als eine der Architektinnen der Krankenhaus-Fusion. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden und was muss getan werden, um das Rheinland-Klinikum medizinisch und wirtschaftlich erfolgreich zu machen?

Heyers Die Fusion ist der einzige Weg, Krankenhäuser in kommunaler Hand für die Zukunft zu erhalten. Darum bin ich froh, dass uns die Zusammenführung gelungen ist. Dies hat sich nach meinen Feststellungen auch schon in der ersten Coronakrise gezeigt. Es wird aber noch eine Menge Arbeit und auch Geld bedeuten, die innere und äußere Fusion der drei Krankenhäuser zu gestalten. Die neue Geschäftsführung ist gut gestartet und wird mit Sicherheit auch die kommenden schwierigen Zeiten gut meistern können.

Sie stecken persönlich viel Kraft und Zeit in die Kommunalpolitik. Der parteiinterne Beifall hält sich in Grenzen – der öffentliche auch. Warum haben Sie zum dritten Mal für den Rat kandidiert?