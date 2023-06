Stadtteilfest im Neusser Süden Derikum feiert 60 Jahre „Heimat für alle“

Einer der jüngeren Stadtteile von Neuss ist Derikum, nordöstlich der Bahnlinie Köln-Krefeld, die gleichzeitig den Ortsteil vom alten Norf trennt. Mit einem großen Stadtteilfest feiert der Ort am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 18 Uhr 60 Jahre Siedlungsgeschichte. Zugleich werden auch das 1988 gegründete Haus Derikum, das sich in 35 Jahren zu einem einzigartigen Stadtteiltreff entwickelt hat, und das 1973 eröffnete Gymnasium Norf, das somit 50 Jahre wird, gewürdigt. Das Gymnasium ist heute mit 1247 Schülern (Stand: 9/2022) die größte weiterführende Schule in der Stadt Neuss.