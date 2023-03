Politik in Neuss Machtpoker im Stadtrat – CDU agiert, SPD reagiert

Sie können nicht miteinander, sie können nicht ohne einander: Christdemokraten und Sozialdemokraten. In einem in bunter Vielfalt zersplitterten Stadtrat (59 Sitze) suchen Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) sowie die beiden großen Fraktionen CDU (21) und SPD (19) mit wechselnden Mehrheiten ihre politischen Überzeugungen durchzusetzen und schielen dabei – erkennbar mit gemischten Gefühlen – auch immer wieder auf eine Große Koalition. Sie würde in der aktuellen Situation – nachdem UWG/Aktiv für Neuss die Kooperation „Rot-Grün plus“ aufkündigte – einzig eine stabile Mehrheit garantieren.