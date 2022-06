Fast bis zum Mond : Neusser Stadtradeln - 1.910 Radler fuhren 354.534 Kilometer

Neuss Die Teilnehmerzahl beim Stadtradeln nimmt seit Jahren stetig zu. Nun wurden die Radler für ihre zurückgelegten Kilometer in den drei Kategorien geehrt.

Genau 354.534 Kilometer strampelten die Neusser beim Stadtradeln 2022 ab, nur rund 5.000 weniger als bis zum Mond. 1.910 aktive Radelnde nahmen bei der sechsten Auflage des Stadtradelns vom 6. bis zum 26. Mai 2022 in der Quirinusstadt teil. Nachdem seit 2017 die Teilnehmerzahl stetig angestiegen ist, konnten im Vergleich zum letzten Jahr auch in diesem Jahr wieder mehr als 100 neue Teilnehmer vom Mitmachen überzeugt werden. Durch die geradelten Kilometer konnte der Ausstoß von rund 55 Tonnen CO 2 eingespart werden.