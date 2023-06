Stadtradeln 2023 im Rhein-Kreis Gymnasien in Norf und Grevenbroich stürmen die Bundes-Bestenliste

Im Schlussspurt der Aktion „Stadtradeln“ leisten sich die Teams vom Grevenbroicher Pascal-Gymnasium und dem Gymnasium Norf in diesen Tagen ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Frage ist nicht, wer mit Schluss der drei Aktionswochen am Donnerstag in seiner Kommune Stadtmeister wird; das sind beide in ihren Städten schon so gut wie sicher. Es geht um den Titel „Kreismeister“ — und beide Teams sind so heiß darauf, dass sie sich gegenseitig pushen und Seite an Seite die Bundes-Bestenliste stürmen.