Neusser radeln fast elf Mal um die Erde Gymnasium Norf verteidigt Gesamtsieg beim Stadtradeln

Denn die eigentlichen „Stadtradel-Stars“ sind die sechs Mitglieder vom Team Zweirad-Oberländer aus Gnadental, die auf 6594 Kilometer kamen – 1099 pro Kopf in gerade einmal drei Wochen. Und in Sachen „Mobilisierung“ war einmal mehr das Gymnasium Norf nicht zu schlagen. Die Schule brachte 459 Teilnehmer und damit das mit Abstand größte Team an den Start. Und das radelte die Konkurrenz in Grund und Boden. 79.677 Kilometer standen am Ende zu Buche – Platz eins der Gesamtwertung. Die Gesamtschule Norf kam trotz größerer Kilometerleistung pro Kopf am Ende „nur“ auf 42.729 Kilometer und Platz zwei. Dritter der Gesamtwertung wurde das Team der St.-Augustinus-Gruppe, das mit 142 Teilnehmern 35.150 Kilometer zur Gesamtbilanz beitrug.