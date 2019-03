Kommunalwahl 2020: Erste Eckpunkte für FDP-Programm in Neuss

Neuss Zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2020 hat die Neusser FDP mit einer Internet-Umfrage erhoben, welche Schwerpunkte die Partei in ihrem Wahlprogramm setzen soll. Die ersten Ergebnisse liegen jetzt vor und sind nach Angaben des Parteivorsitzenden Michael Fielenbach „sehr aufschlussreich“.

Im Stadtrat hatte sich die FDP zuletzt mit dem Thema Wohnen beschäftigt. Mit dem Vorschlag, Grundstücke in Erbpacht an bauwillige Familien abzugeben und gerade in der Kernstadt auch höhere Gebäude zuzulassen, wollte die Fraktion einen Impuls für den Wohnungsmarkt geben. In gleichem Zusammenhang kritisiert sie jetzt die von der Bundesregierung vorgelegten Eckpunkte einer Grundsteuerreform. Damit, so Fielenbach, „wird das Wohnen teurer“. Vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt sei das widersinnig. Die FDP wird deshalb darauf achten, dass – im Fall des Falles – die Stadt die Hebesätze für die Grundsteuer so anpasst, „dass die Reform nicht zu einer Steuererhöhung missbraucht wird.“ Auch das käme dann wohl so ins Wahlprogramm.