Stadtpalais und Kerzenlager : Fünf Fakten zum Stadtarchiv in Neuss

Fünf Fakten zum Stadtarchiv in Neuss

Neuss 1. Historie Das Stadtarchiv ist das älteste Kulturinstitut der Stadt Neuss. Urkundlich wird es erstmals im Jahr 1242 als „archivum publicum Nussie“ erwähnt. Seit 1961 wird das Archiv als eigenständige Einrichtung unter dem Dach der Stadtverwaltung geführt.

2. Standort Seit 1967 ist das Stadtarchiv im Haus Oberstraße 15 ansässig. Verwaltung, Lesesaal und Ausstellungsraum residieren in einem Stadtpalais aus dem 18. Jahrhundert, gebaut als Station der Thurn- und Taxis’schen Post. Das Magazin ist im Lager der ehemaligen Kerzenfabrik Overbeck untergebracht, die bis 1965 an der Oberstraße produzierte. 1908 gebaut, genügt seine Statik wie auch sein Raumklima auch modernsten Anforderungen an ein Archiv. 2009 wurde es ertüchtigt und bekam neue Fenster. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz.