Von Hauptbahnhof bis Holzheim Wie der VRR Neusser Bahnhöfe bewertet

Der Neusser Hauptbahnhof soll ab dem kommenden Jahr mit einem Finanzaufwand von gut 2,5 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Schöner ankommen in NRW“ gestalterisch und funktional aufgewertet werden. „Rausgeschmissenes Geld“, könnte man angesichts des am Montag veröffentlichten VRR-Stationsberichtes sagen, der der größten Verkehrsdrehscheibe in Neuss in der Gesamtwertung immerhin das Prädikat „ordentlich“ zuordnet. Alles gut – wenn da nicht die Schmetter-Kategorie „Aufenthaltsqualität“ wäre. Denn die ist für die Profitester des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) schlicht „verbesserungswürdig“.