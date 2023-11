Stadthalle in Neuss Musik von Klassik bis Kölsch im Advent genießen

Weihnachtlich geht es am Samstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr weiter: Bei „A Musical Christmas“ werden in der Stadthalle die besten Songs der Musicalgeschichte erklingen – präsentiert wird es von dem Veranstalter „Reset Production“. Darunter finden sich beliebte Titel aus „Der König der Löwen“, „Wicked“, „Frozen“, „Mamma Mia“ oder „Dirty Dancing“. Im zweiten Teil wird es festlich: Beliebte Weihnachtslieder aus aller Welt werden im Lichterglanz angestimmt. Tickets und weitere Informationen gibt es unter: www.MUSICALCHRISTMAS.de. Einen Tag später lädt „Reset Production“ erneut in die Neusser Stadthalle: Am Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr, steht „Irish Dance“ im Mittelpunkt. Rahmenhandlung der gut zweistündigen Show bildet die Liebesgeschichte zwischen Patrick und Kate, welche den Zuschauer vom 18. Jahrhundert über verschiedene Epochen – angefangen mit dem Erscheinen der wandernden Tanzlehrer, über den internationalen Durchbruch dank eines Gastauftrittes beim Grand Prix d‘Eurovision 1994 bis zur heutigen Zeit. Tickets unter: www.bestofirishdance.de.