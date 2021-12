Neusser Stadtgarten : Mehr als 10.000 Unterstützer im Kampf gegen Gänsejagd

Neuss Jüngst hatten der Verein „Notpfote Animal Rescue“ sowie die Tierschutzpartei Petitionen ins Leben gerufen, um gegen den Abschuss der Nilgänse im Stadtgarten vorzugehen. Jetzt haben sie schon eine fünfstellige Zahl an Unterstützern.

(jasi) Eine über die Plattform „change.org“ und eine über die „weact“. Stand jetzt sind bei beiden gestarteten Sammel-Aktionen rund 10.000 Supporter zu verzeichnen. Hinzukommen nach Angaben der Vereinsvorsitzenden Babette Terveer noch die Unterschriften, die bei zwei Aktionen in der Innenstadt gesammelt wurden – plus jene von den ausgelegten Listen in Läden und Praxen. „Wir haben viele positive Rückmeldungen von den Bürgern bekommen“, sagt sie.