Auf Entdeckungstour Stadtführungen durch das winterliche Neuss

Eine dritte Führung entführt in das Quirinusmünster, das zu den ältesten Sakralbauten am Niederrhein zählt – und natürlich das Wahrzeichen der Stadt Neuss ist. In sachkundiger Begleitung erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes über die Baugeschichte, den Quirinusschrein und die Insignien der von Papst Benedikt XVI. zur Basilica minor ernannten Kirche. Die Tour findet am Samstag, 21. Januar, von 16 bis 17.30 Uhr statt.