Bummeln und einkaufen Was das Stadtfest „Neuss blüht auf!“ bietet

Vier Jahre mussten die Neusser auf ihr Stadtfest „Neuss blüht auf!“ warten, denn Corona machte in den Jahren 2020 und 2021 den Stadtfestplanern einen Strich durch ihre Rechnung, im vergangenen Jahr feierte ganz Neuss den 42. Internationalen Hansetag. „Die Neusser sind heiß auf ein neues Fest, und wenn das Wetter stimmt, wird das 12. Stadtfest, in dem Neuss aufblüht, zum Erfolg“, ist Citymanager Thomas Werz von Neuss-Marketing überzeugt. Das freut besonders Christian Stronczyk von der gleichnamigen Eventagentur, der im Auftrag der veranstaltenden Zukunftsinitiative Neuss (ZIN) das Fest von Beginn an organisiert. Traditionell findet „Neuss blüht auf!“ am ersten Maiwochenende statt, in diesem Jahr am 6. und 7. Mai.