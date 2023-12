Gemeinsame Stadtentwicklung Stadt Neuss tritt dem Verbund Regionetzwerk bei

In der Region, wo Ruhrgebiet, Rheinland und Niederrhein aufeinandertreffen, leben über eine Millionen Menschen – und die Zahl steigt. Bis 2030 brauchen 100.000 Menschen Wohnraum. Hinzu kommen die 735.000 Pendler, die täglich in der Region unterwegs sind. Auf diese Zahlen beruft sich der Verbund Regionetzwerk, der sich angesichts dessen Fragen zur zukünftigen Stadtentwicklung stellt: Wie werden die Menschen wohnen? Wie kommen sie zur Arbeit und mit welchen Verkehrsmitteln? Um auch überregional Antworten zu finden, haben sich die Städte Duisburg, Düsseldorf, Krefeld, Meerbusch, Ratingen und der Kreis Mettmann zum sogenannten Regionetzwerk zusammengeschlossen. Gemeinsam arbeiten sie seit 2017 an Siedlungs- und Mobilitätsprojekten für die Region. Nun will sich auch die Stadt Neuss an diesem Projekt beteiligen und hat sich für eine Mitgliedschaft in dem Verbund ausgesprochen.