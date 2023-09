Stadtentwicklung in Neuss Das Hammfeld wird zum Stadtteil

Ein statistischer Bezirk ist das Hammfeld schon lange, jetzt wird es ein Stadtteil. Die Bühne dafür ist bereitet, denn das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) „Gemeinsam an den Rhein“ soll Freitag den Rat passieren. Das macht den Weg frei, um noch im Oktober Fördermittel zur Erreichung der hochgesteckten Ziele beantragen zu können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Transformation des Büroparks „Hammfeld I“ in ein buntes Quartier. Aber, fragt Planungsdezernent Christoph Hölters, ist Hammfeld – mit Betonung auf Feld – noch der richtige Name, wenn in dem dünn besiedelten Areal, wo aktuell laut amtlicher Statistik gerade einmal 2624 Menschen leben, bis zu 1500 neue Wohnungen entstehen?