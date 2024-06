Tierische Lesestunde in Neuss Die Stadtbibliothek ist auf den Hund gekommen

Die siebenjährige Laura hat sich extra schick gemacht für den Lesenachmittag im „Makers Space“ der Stadtbibliothek: Sie hat ein rosafarbenes Kleid mit Rüschen an und trägt dazu eine weiße Strumpfhose und weiße Schuhe – und das alles für ihre Verabredung mit Olivia. Die beiden treffen sich regelmäßig für eine gemeinsame Lesestunde. Doch Olivia ist keine Freundin aus der Schule, sondern eine neunjährige Windhündin. Auch am Freitag wartet sie bereits in der eigens eingerichteten „Hunde-Lese-Ecke“ auf Laura. Einmal im Monat kann die Siebenjährige dort mit Olivia und ihrer Therapiehundeführerin Anja Engelmann in geschützter Atmosphäre das Lesen üben.