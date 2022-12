Stadtbibliothek Neuss 2023 wird das Jahr der  „Sehnsucht“

Für Kinder Los geht es 2023 mit dem Bilderbuchkino „Lesebär“. Vorgelesen wird am Donnerstag, 5. Januar, 15 Uhr, das Bilderbuch „Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung“ von Oren Lavie und Anke Kuhl. Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei. Der „Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister steht in der Stadtbibliothek im Mittelpunkt der Bilderbuchkino-Veranstaltung am Donnerstag, 19. Januar, um 15 Uhr. Auch das Programm „Lesen mit Hund“ geht am 13. Januar weiter.