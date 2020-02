Kultureinrichtung in Neuss : Stadtbibliothek passt sich ihren Nutzern an

Claudia Büchel ist Leiterin der Neusser Stadtbibliothek. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Ab Sommer soll samstags bis 18 Uhr geöffnet sein, sonntags von 13 bis 17 Uhr. Außerdem reichen die 200 Nutzer-Arbeitsplätze nicht.

Dienstag nachmittags und samstags – dann kommen die meiste Nutzer in die Stadtbibliothek. Dienstag, klar, weil Sonntag und Montag geschlossen ist, und samstags, weil viele frei haben. Das haben aber auch die meisten an einem Sonntag. Daher – das Bibliotheksstärkungsgesetz macht’s möglich – ist vorgesehen, ab Sommer, wie Leiterin Claudia Büchel sagt, sonntags von 13 bis 17 Uhr zu öffnen, und samstags die Zeiten zu erweitern: Statt wie bisher, von 10 bis 14, soll dann bis 18 Uhr geöffnet sein. Allerdings werde zu diesen zusätzlichen Zeiten kein Bibliothekspersonal vor Ort sein, sondern lediglich ein Wachdienst. „Vielleicht können wir nach einer Testphase auch dann ein Programm anbieten“, so Büchel. Finanziert werden könnte es durch ein Förderprogramm des Landes.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Dagegen seit Januar schon in vollem Gang ist das Programm „Aktiv und kreativ“, das das Angebot „50+“ abgelöst hat und erweitert wurde. So um einen Spielevormittag einmal im Monat immer mittwochs (nächster Termin 26. Februar) ab 10.30 Uhr. Dabei können ganz klassische Spiele wieder entdeckt werden, aber es gibt auch die Möglichkeit, mit einer VR-Brille in virtuelle Welten einzutauchen. Vorträge (unter anderem zum digitalen Zeitungskiosk „Press Reader“), Sprechstunden (zum Daisy-Player), Lesungen bei Tee und Kaffee, Onleihe-, sowie Smartphone- und Tablet-Sprechstunden werden weiter angeboten, wie gehabt. Neu ist, dass nun auch die Kleinen schon erste Kontakte mit der Stadtbibliothek knüpfen sollen, und zwar als „Bücherwürmchen und Mini-Bücherwürmchen“. Einmal pro Monat werden Babys und Kleinkinder ab sechs bis 24 Monaten in Begleitung eines Elternteils an Bücher herangeführt, und es wird auch gebastelt und gesungen. Die Teilnehmerzahl ist auf acht beschränkt. Dass das Bibliotheksteam damit eine gute Idee hatte, zeigt, dass es bereits eine Warteliste für die „Würmchen“ gibt.

Ein Thema, das sich Claudia Büchel, seit anderthalb Jahren Leiterin, auch auf die Agenda geschrieben hat, ist das der gesellschaftlichen Teilhabe. „2019 haben wir unseren Eingang barrierefrei gestaltet, im Gebäude die Treppen besser gekennzeichnet, taktile Elemente im Fahrstuhl angebracht“, nennt Büchel einige Veränderungen, die aber erst den Anfang bilden. So sei das Team gerade dabei, die Homepage barrierefrei zu gestalten.

Ändern wird sich in der Kultureinrichtung am Neumarkt – übrigens die von allen im Stadtgebiet am meisten frequentierte, wie Kulturdezernentin Christiane Zangs betont – auch peu à peu die Aufteilung. Denn: Die Digitalisierung macht auch vor der Stadtbibliothek nicht Halt, die Bestände werden weniger. „DVDs werden kaum noch ausgeliehen. Hochwertige Kunst-Bildbände erscheinen kaum noch“, sagt Büchel. „Und Reiseliteratur ist nur dann interessant, wenn sie topaktuell ist“, ergänzt Christiane Zangs.

Heißt: Die Bestände schrumpfen, Platz wird gewonnen. Und der ist auch nötig. Denn die Bibliothek wird als Aufenthalts- und Lernort immer beliebter. „Wenn jetzt bald die Abi-Vorbereitungen starten, dann wird’s richtig proppevoll“, sagt Büchel. Aber auch zum Nachhilfeunterricht treffen sich Schüler und Lehrer gern in der Bibliothek. 200 Arbeitsplätze können zurzeit angeboten werden. Der Haken: Das Gebäude ist aufgrund seiner Bauweise sehr geräuschdurchlässig. Diejenigen also, die ganz in Ruhe arbeiten möchten, haben das Nachsehen. „Schön wären natürlich kleine Einzelzimmer, die angemietet werden könnten. So wie es sie in vielen Bibliotheken in Skandinavien längst gibt“, sagt Claudia Büchel. Das ist natürlich jetzt noch ein frommer Wunsch. Dennoch eine gute Idee für die Zukunft der Stadtbibliothek.