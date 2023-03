Haushaltsdefizit in Neuss DLRG: Eine Bäderschließung „wäre eine Katastrophe“

Würde man dem Vorschlag der Neusser FDP nun folgen, wäre allerdings gerade jetzt die Schließung eines Neusser Bades fatal. So erläutert Linder in ihrem Jahresbericht, dass sich im Anschluss auf die vielen Einschränkungen nun so langsam der normale Schwimmunterricht wieder einbürgert. Auch Lutz Seebert, Neusser Ortsgruppenleiter der DLRG, erinnert an die immer weiter ansteigende Zahl von Schwimmanfängern. Als „Baustelle“ nennt er die wenigen Bahnen in den drei Neusser Bädern. Die Schließung eines Neusser Bades, auf das Schwimmanfänger somit angewiesen sind, sei in dem Sinne kontraproduktiv.