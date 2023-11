Drohende Versteigerung Stadtarchiv Neuss will einmalige Sammlung retten

Die Stadt versucht derzeit zu verhindern, dass mit dem „Archiv Schram“ eine regional-geschichtlich einmalige Sammlung in alle Winde zerstreut wird. Dafür braucht sie Verbündete. Denn um das in Neusser Familienbesitz befindliche Archiv ankaufen zu können, müssen 50.000 Euro aufgebracht werden. Das scheint nun gelungen. Folgt die Landschaftsversammlung Anfang Dezember der dringenden Empfehlung ihres Kulturausschusses, beteiligt sich der Landschaftsverband Rheinland (LVR) an der Rettungstat mit 20.000 Euro. Damit wäre sozusagen die Schlussrate gesichert.